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Месси обогнал Суареса и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Испании

22:29
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в перенесенном матче первого тура чемпионата Испании с «Эльче». Теперь на счету аргентинца 18 мячей в турнире.

Аргентинец обошел нападающего «Атлетико» Луиса Суареса, у которого 16 голов в активе. Месси забил в 7-й игре примеры подряд. Уругваец провел три подряд матча чемпионата Испании без голов.

Суарес один раз выигрывал трофей Пичичи (приз лучшему бомбардиру примеры). Уругваец забил 40 мячей в чемпионат Испании-2015/16, когда он выступал за «Барселону». Месси становился обладателем награды 7 раз.

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