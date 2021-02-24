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Ракитич стал первым послом благотворительного фонда УЕФА

13:09
Иван Ракитич. Фото УЕФА
Иван Ракитич. Фото УЕФА
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Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич стал первым официальным послом благотворительного фонда UEFA Foundation, сообщает официальный Twitter организации.

«Это большая ответственность. Вместе мы можем достигнуть многого, помочь детям по всему миру улыбаться и радоваться», — сказал Ракитич.

UEFA Foundation создан для того, чтобы помогать детям и защищать их права в спорте, в частности, в футболе.

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