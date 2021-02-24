Ракитич стал первым послом благотворительного фонда УЕФА

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич стал первым официальным послом благотворительного фонда UEFA Foundation, сообщает официальный Twitter организации.

«Это большая ответственность. Вместе мы можем достигнуть многого, помочь детям по всему миру улыбаться и радоваться», — сказал Ракитич.

UEFA Foundation создан для того, чтобы помогать детям и защищать их права в спорте, в частности, в футболе.