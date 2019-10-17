Матч «Барселоны» и «Реала» перенесен на 18 декабря

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря, сообщает Cadena Ser. Официально информация пока не подтверждена, однако источник утверждает, что решение уже принято. Время начала встречи пока не определено.

Что произошло

14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, которые в 2017 году были причастны к проведению референдума о независимости Каталонии. Девять из них были обвинены в мятеже. Они получили тюремные сроки до 13 лет. Еще трое отделались штрафами «за неподчинение».

В тот же день в Барселоне и Жироне начались акции протеста. Люди перекрыли центральные улицы и железнодорожные пути. Затем добрались и до аэропорта Барселоны, рядом с которым начались беспорядки. Протестующие пытались проникнуть внутрь, в результате чего произошло столкновение с полицией.

Как отреагировали в ла лиге

Как ранее сообщал El Pais, ла лига попросила Королевскую испанскую футбольную федерацию перенести первое класико на стадион «Сантьяго Бернабеу» по соображениям безопасности. Однако, по данным El Chiringuito TV, «Реал» выступал против такого варианта. Клуб был готов отложить игру только в случае сохранения проблем с обеспечением безопасности.

При этом президент ла лиги Хавьер Тебас утверждал, что матч между «Барселоной» и «Реалом» не будет перенесен на 18 декабря из-за запланированых в этот же день игр Кубка Испании.

Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде в интервью газете Marca выражал уверенность, что игра состоится в срок:

— Класико запланировано на 26 октября, и я не сомневаюсь, что оно пройдет без эксцессов, — сказал Вальверде. — Однако я не знаю, какое решение в итоге вынесет федерация. Как они скажут, так и сделаем. Нечто похожее было после 1 октября 2017 года, когда прошел каталонский референдум, и на улицах были протесты. Многие ждали драматических событий на «Ванда Метрополитано», но в итоге наш матч с «Атлетико» прошел в отличной борьбе, а на трибунах не было никакого насилия.

Первоначально игра должна была состояться 26 октября в Барселоне.

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