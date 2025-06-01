«Леванте» и «Эльче» вышли в ла лигу

«Леванте» и «Эльче» пробились в испанскую ла лигу по итогам сезона-2024/25.

В заключительном туре второго по силе испанского дивизиона «Леванте» победил «Эйбар» (1:0), а «Эльче» разгромил «Депортиво» (4:0).

С 79 очками «Леванте» стал победителем сегунды. «Эйбар» (77) финишировал вторым. Третью путевку в ла лигу разыграют «Реал Овьедо», «Мирандес», «Расинг» и «Альмерия», занявшие места с третьего по шестое.

Чемпионат Испании. Сегунда. 42-й тур.

01 июня 2025, 00:00. Сьюдад де Валенсия (Валенсия)