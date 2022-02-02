Куртуа рассказал, чем мог бы заняться после завершения карьеры

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о том, чем бы он мог заниматься после завершения карьеры.

«У меня еще есть несколько лет, пока не думал о том, что буду делать, когда закончу. Я еще не выиграл Лигу чемпионов, а со сборной не побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Может быть, когда-нибудь я стану тренером, спортивным директором или кем-то в этом роде. У меня нет конкретных планов. Я инвестировал в некоторые компании и считаю, что они могут расти дальше. Думаю о футболе.

Есть Буффон, которому 43 года или около того... Но вряд ли продержусь так долго. Пока мое тело выдерживает, я хочу продолжать. Всегда считал, что закончу примерно в 38. Может, на год позже или раньше, в зависимости от того, как буду себя чувствовать», — цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

29-летний бельгиец является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в составе сборной. Он дважды становился чемпионом АПЛ в составе «Челси», а в составе «Реала» выигрывал чемпионат Испании.

В текущем сезон Куртуа сыграл в 22 матча за «Реал» в ла лиге, в которых пропустил 20 мячей.