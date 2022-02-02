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Сегодня, 20:22

Куртуа рассказал, чем мог бы заняться после завершения карьеры

Екатерина Савостина
Корреспондент

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о том, чем бы он мог заниматься после завершения карьеры.

«У меня еще есть несколько лет, пока не думал о том, что буду делать, когда закончу. Я еще не выиграл Лигу чемпионов, а со сборной не побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы.

Может быть, когда-нибудь я стану тренером, спортивным директором или кем-то в этом роде. У меня нет конкретных планов. Я инвестировал в некоторые компании и считаю, что они могут расти дальше. Думаю о футболе.

Есть Буффон, которому 43 года или около того... Но вряд ли продержусь так долго. Пока мое тело выдерживает, я хочу продолжать. Всегда считал, что закончу примерно в 38. Может, на год позже или раньше, в зависимости от того, как буду себя чувствовать», — цитирует Куртуа Mundo Deportivo.

29-летний бельгиец является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в составе сборной. Он дважды становился чемпионом АПЛ в составе «Челси», а в составе «Реала» выигрывал чемпионат Испании.

В текущем сезон Куртуа сыграл в 22 матча за «Реал» в ла лиге, в которых пропустил 20 мячей.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20220202/1001745152/clasico-mas-bonito-he-podido-vivir-jugarlo-ganarlo-guay.html
Тибо Куртуа
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ФК Реал
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 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Бетис

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Реал

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Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Реал

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