«Реал» готов выкупить Регилона у «Тоттенхэма»

«Реал» хочет вернуть защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона, сообщает ABC.

25-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Реала» в 2020 году. Однако мадридский клуб включил в сделку пункт обратного выкупа, который планирует активировать этим летом. Сумма трансфера в таком случае составит 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Регилон провел 22 матча, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.