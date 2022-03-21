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Куртуа о поражении от «Барселоны»: «Мы представили «Реал» в неприемлемом свете»

Куртуа назвал причины поражения «Реала» в матче с «Барселоной»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Мы представили «Реал» в неприемлемом свете. Хотели интенсивно начать игру, но соперник находил свободные зоны, мы действовали недостаточно компактно. При первом голе, возможно, мы сыграли невнимательно, то же касается и второго гола.

Что касается изменения схемы в перерыве, то иногда игра требует этого. Мы неплохо начали, был момент у Вальверде, но затем мы пропустили. А во втором тайме мы перестали бороться. У «Барселоны» были еще моменты, результат мог быть гораздо хуже», — приводит слова Куртуа As.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/20/primera/1647816185_086355.html
Тибо Куртуа
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2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
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 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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