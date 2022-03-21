Куртуа о поражении от «Барселоны»: «Мы представили «Реал» в неприемлемом свете»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Мы представили «Реал» в неприемлемом свете. Хотели интенсивно начать игру, но соперник находил свободные зоны, мы действовали недостаточно компактно. При первом голе, возможно, мы сыграли невнимательно, то же касается и второго гола.

Что касается изменения схемы в перерыве, то иногда игра требует этого. Мы неплохо начали, был момент у Вальверде, но затем мы пропустили. А во втором тайме мы перестали бороться. У «Барселоны» были еще моменты, результат мог быть гораздо хуже», — приводит слова Куртуа As.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.