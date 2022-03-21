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Сегодня, 14:48

В «Реале» не намерены расставаться с Анчелотти после разгрома от «Барселоны»

Поражение от «Барселоны» не повлияет на будущее Анчелотти в «Реале»
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Разгромное поражение от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре чемпионата Испании не повлияет на будущее главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. В клубе не собираются принимать кардинальных мер, сообщает Marca.

Сообщается, что руководство клуба было обеспокоено тем, с какой расслабленностью команда подошла к матчу против «Барселоны». Несмотря на это, позиции главного тренера не пошатнулись, так как команда сохраняет шансы на победу в ла лиге и Лиге чемпионов.

Контракт итальянского специалисту с клубом действует до июня 2024 года. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси». Первый матч состоится 6 апреля.

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона
Голы
Обамеянг, 29 (0:1), Араухо, 38 (0:2), Торрес, 47 (0:3), Обамеянг, 51 (0:4)
Реал
Куртуа Карвахаль (Диас, 47) Эдер Милитау Алаба Начо (Асенсио, 63) Кроос (Камавинга, 46) Модрич Каземиру Вальверде Винисиус Жуниор Родригу (Васкес, 63)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Дани Алвес, 86) Гарсия Бускетс Педри (Гонсалес, 86) де Йонг (Гави, 71) Дембеле (Траоре, 80) Торрес Обамеянг (Депай, 71)
Предупреждения
Кроос 22’, Модрич 63’, Камавинга 82’, Васкес 88’  -  де Йонг 26’, Бускетс 31’, Жорди Альба 74’, Гонсалес 88’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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