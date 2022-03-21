В «Реале» не намерены расставаться с Анчелотти после разгрома от «Барселоны»

Поражение от «Барселоны» не повлияет на будущее Анчелотти в «Реале»

Разгромное поражение от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре чемпионата Испании не повлияет на будущее главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. В клубе не собираются принимать кардинальных мер, сообщает Marca.

Сообщается, что руководство клуба было обеспокоено тем, с какой расслабленностью команда подошла к матчу против «Барселоны». Несмотря на это, позиции главного тренера не пошатнулись, так как команда сохраняет шансы на победу в ла лиге и Лиге чемпионов.

Контракт итальянского специалисту с клубом действует до июня 2024 года. В 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Челси». Первый матч состоится 6 апреля.