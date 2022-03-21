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Сегодня, 18:06

Несколько футболистов «Реала» поаплодировали фанатам после разгрома от «Барселоны»

Алаба, Куртуа, Вальверде и Милитау после матча с «Барселоной» поаплодировали фанатам «Реала»
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Футболисты «Реала» Давид Алаба, Тибо Куртуа, Эдер Милитау и Федерико Вальверде поблагодарили болельщиков после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре чемпионата Испании.

Игроки мадридского клуба прошлись возле трибун «Сантьяго Бернабеу» и поаплодировали фанатам, сообщает Marca.

«Реал» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» с 54 баллами — на третьей строчке.

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона
Голы
Обамеянг, 29 (0:1), Араухо, 38 (0:2), Торрес, 47 (0:3), Обамеянг, 51 (0:4)
Реал
Куртуа Карвахаль (Диас, 47) Эдер Милитау Алаба Начо (Асенсио, 63) Кроос (Камавинга, 46) Модрич Каземиру Вальверде Винисиус Жуниор Родригу (Васкес, 63)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Дани Алвес, 86) Гарсия Бускетс Педри (Гонсалес, 86) де Йонг (Гави, 71) Дембеле (Траоре, 80) Торрес Обамеянг (Депай, 71)
Предупреждения
Кроос 22’, Модрич 63’, Камавинга 82’, Васкес 88’  -  де Йонг 26’, Бускетс 31’, Жорди Альба 74’, Гонсалес 88’
Судьи
Мунуэра (Испания)
Давид Алаба
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Эрнесто Вальверде
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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