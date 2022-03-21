Несколько футболистов «Реала» поаплодировали фанатам после разгрома от «Барселоны»

Алаба, Куртуа, Вальверде и Милитау после матча с «Барселоной» поаплодировали фанатам «Реала»

Футболисты «Реала» Давид Алаба, Тибо Куртуа, Эдер Милитау и Федерико Вальверде поблагодарили болельщиков после разгромного поражения от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре чемпионата Испании.

Игроки мадридского клуба прошлись возле трибун «Сантьяго Бернабеу» и поаплодировали фанатам, сообщает Marca.

«Реал» с 66 очками занимает первое место в турнирной таблице ла лиги. «Барселона» с 54 баллами — на третьей строчке.