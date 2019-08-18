Каземиру: «Бэйл очень важен для «Реала»

Полузащитник «Реала» Каземиру рад, что Гарет Бэйл останется в клубе. Валлиец был близок к уходу этим летом, но трансфер не состоялся. Форвард вышел на поле в матче 1-го тура ла лиги против «Сельты» (3:1), а после игры главный тренер Зинедин Зидан подтвердил, что Бэйл останется в команде.

— Он для нас очень важен, — цитирует Football Espana Каземиру. — Он выигрывал с нами трофеи, забивал в финалах, и мы очень его уважаем. Он выдающийся футбоилст и сыграет за нас в этом сезоне.