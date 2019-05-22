Капаррос покинул пост главного тренера "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера команды.
На встрече с президентом Хосе Кастро и спортивным директором Рамоном Мончи было принято решение, что специалист продолжит работу в структуре клуба, сообщает пресс-служба андалусийцев.
Под руководством 63-летнего испанца команда провела 11 матчей, в которых одержала 6 побед, сыграла 1 раз вничью и уступила в 4 встречах.
В сезоне 2018/19 "Севилья" заняла 6-е место и пробилась в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.
🚨 @JoaquinCaparros deja de ser entrenador del primer equipo del #SevillaFC.– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 22 мая 2019 г.
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