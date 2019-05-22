Капаррос покинул пост главного тренера "Севильи"

Главный тренер "Севильи"​ Хоакин Капаррос покинул пост главного тренера команды.

На встрече с президентом Хосе Кастро и спортивным директором Рамоном Мончи было принято решение, что специалист продолжит работу в структуре клуба, сообщает пресс-служба андалусийцев.

Под руководством 63-летнего испанца команда провела 11 матчей, в которых одержала 6 побед, сыграла 1 раз вничью и уступила в 4 встречах.

В сезоне 2018/19 "Севилья" заняла 6-е место и пробилась в групповой этап Лиги Европы на следующий сезон.