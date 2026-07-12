Источник: «Реал» сменит тренера вратарей с сезона-2026/27
«Реал» с сезона-2026/27 сменит тренера вратарей, сообщает Marca.
По информации источника, Луис Льопис покинет этот пост, а его место займет Нуну Сантуш. При этом Льопис останется в структуре клуба, его новая роль будет определена позднее.
Сантуш ранее работал тренером вратарей в штабах Жозе Моуринью в «Тоттенхэме», «Роме» и «Бенфике».
Льопис входил в тренерский штаб основной команды «Реала» с 2015 по 2018 год. После этого специалист работал тренером вратарей в «Реал Сосьедад», а в 2021 году вернулся в «Реал».
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