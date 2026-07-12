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12 июля, 18:33

Источник: «Реал» сменит тренера вратарей с сезона-2026/27

Сергей Ярошенко

«Реал» с сезона-2026/27 сменит тренера вратарей, сообщает Marca.

По информации источника, Луис Льопис покинет этот пост, а его место займет Нуну Сантуш. При этом Льопис останется в структуре клуба, его новая роль будет определена позднее.

Сантуш ранее работал тренером вратарей в штабах Жозе Моуринью в «Тоттенхэме», «Роме» и «Бенфике».

Льопис входил в тренерский штаб основной команды «Реала» с 2015 по 2018 год. После этого специалист работал тренером вратарей в «Реал Сосьедад», а в 2021 году вернулся в «Реал».

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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
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16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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