Источник: «Реал» сменит тренера вратарей с сезона-2026/27

«Реал» с сезона-2026/27 сменит тренера вратарей, сообщает Marca.

По информации источника, Луис Льопис покинет этот пост, а его место займет Нуну Сантуш. При этом Льопис останется в структуре клуба, его новая роль будет определена позднее.

Сантуш ранее работал тренером вратарей в штабах Жозе Моуринью в «Тоттенхэме», «Роме» и «Бенфике».

Льопис входил в тренерский штаб основной команды «Реала» с 2015 по 2018 год. После этого специалист работал тренером вратарей в «Реал Сосьедад», а в 2021 году вернулся в «Реал».