«Реал» запросил документы о финансовой системе внутреннего контроля «Барселоны» в рамках дела Негрейры

«Реал» запросил у суда новые документы в рамках дела Негрейры, сообщает AS.

По информации источника, клуб попросил судью обязать «Барселону» предоставить данные о системе внутреннего контроля за период с 2010 по 2018 год. «Реал» хочет изучить, какие механизмы действовали в клубе для предотвращения спортивной коррупции и применялись ли они на практике.

Также мадридцы запросила у Гражданской гвардии Испании счета, разрешения на платежи, внутренние процедуры согласования и аудиторские документы, связанные с компаниями Tresep, Radamanto и Best Norton. Отмечается, что эти документы уже запрашивались ранее, но пока не были добавлены к материалам дела.

Кроме того, «Реал» обратился в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения «Барселоны» титулов, выигранных в период, который охватывает расследование.

Дело Негрейры связано с выплатами «Барселоны» компаниям, связанным с бывшим вице-президентом судейского комитета Испании Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Каталонский клуб отрицает нарушения и утверждает, что платежи были связаны с техническими отчетами и консультациями.