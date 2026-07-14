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«Реал» запросил документы о финансовой системе внутреннего контроля «Барселоны» в рамках дела Негрейры

Сергей Ярошенко

«Реал» запросил у суда новые документы в рамках дела Негрейры, сообщает AS.

По информации источника, клуб попросил судью обязать «Барселону» предоставить данные о системе внутреннего контроля за период с 2010 по 2018 год. «Реал» хочет изучить, какие механизмы действовали в клубе для предотвращения спортивной коррупции и применялись ли они на практике.

Также мадридцы запросила у Гражданской гвардии Испании счета, разрешения на платежи, внутренние процедуры согласования и аудиторские документы, связанные с компаниями Tresep, Radamanto и Best Norton. Отмечается, что эти документы уже запрашивались ранее, но пока не были добавлены к материалам дела.

Кроме того, «Реал» обратился в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность лишения «Барселоны» титулов, выигранных в период, который охватывает расследование.

Дело Негрейры связано с выплатами «Барселоны» компаниям, связанным с бывшим вице-президентом судейского комитета Испании Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Каталонский клуб отрицает нарушения и утверждает, что платежи были связаны с техническими отчетами и консультациями.

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«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
14
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
15
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
16
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
16.10 22:00 Депортиво – Леванте 1 : 1
17.10 15:00 Эспаньол – Атлетико 0 : 1
17.10 17:15 Вильярреал – Эльче 0 : 0
17.10 19:30 Бетис – Барселона 2 : 5
17.10 22:00 Валенсия – Атлетик 0 : 0
18.10 15:00 Осасуна – Расинг 2 : 0
18.10 17:15 Сельта – Алавес 2 : 1
18.10 19:30 Малага – Реал Сосьедад 2 : 5
18.10 22:00 Реал – Севилья 4 : 1
19.10 22:00 Хетафе – Р. Вальекано - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 7 1 2
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