Источник: Куртуа успеет восстановиться к началу сезона Ла лиги
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа должен успеть восстановиться к старту чемпионата Испании сезона-2026/27, сообщает журналист Аранча Родригес.
По информации источника, 34-летний бельгиец прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезной травмы. Ранее сообщалось, что голкипер может пропустить начало сезона из-за повреждения, полученного на чемпионате мира 2026 года.
Куртуа травмировался в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Испании (1:2). Вратаря заменили на 71-й минуте.
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