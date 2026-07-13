Источник: Куртуа успеет восстановиться к началу сезона Ла лиги

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа должен успеть восстановиться к старту чемпионата Испании сезона-2026/27, сообщает журналист Аранча Родригес.

По информации источника, 34-летний бельгиец прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезной травмы. Ранее сообщалось, что голкипер может пропустить начало сезона из-за повреждения, полученного на чемпионате мира 2026 года.

Куртуа травмировался в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Испании (1:2). Вратаря заменили на 71-й минуте.