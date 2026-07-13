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Сегодня, 17:30

Источник: Куртуа успеет восстановиться к началу сезона Ла лиги

Сергей Ярошенко

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа должен успеть восстановиться к старту чемпионата Испании сезона-2026/27, сообщает журналист Аранча Родригес.

По информации источника, 34-летний бельгиец прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезной травмы. Ранее сообщалось, что голкипер может пропустить начало сезона из-за повреждения, полученного на чемпионате мира 2026 года.

Куртуа травмировался в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Испании (1:2). Вратаря заменили на 71-й минуте.

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Тибо Куртуа
Футбол
Чемпионат мира по футболу
ФК Реал
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
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16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
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