Кандидат в президенты «Барселоны» критикует Бартомеу за попытку удержать Месси

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт раскритиковал нынешнего президента клуба Жозепа Бартомеу за попытку удержать капитана команды Лионеля Месси. Ранее форвард уведомил руководство «Барсы» о намерении разорвать контракт. Месси хочет покинуть «Барселону» бесплатно, руководство настаивает на выплате отступных в размере 700 миллионов евро.

— Сам президент годами говорил, что игроки вроде Месси, Хави и Пуйоля имеют право покинуть клуб когда захотят, — цитирует Goal Фонта. — Мы выиграли все, что возможно, благодаря этому великому поколению. Президент говорил это, и довольно странно, что сейчас он собирается открыть дело, чтобы избежать этого.