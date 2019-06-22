Хосе Антонио Камачо: "Азар сильно отличается от Роналду"

Бывший главный тренер "Реала" Хосе Антонио Камачо считает, что Эден Азар оживит игру команды. По его словам, бельгиец отличается от Криштиану Роналду, который был лидером "Реала" до перехода в "Ювентус".

– Болельщики "Реала" полны энтузиазма, – цитирует A Bola Камачо. – Несколько дней назад я шел в ресторан около "Сантьяго Бернабеу" и едва смог добраться из-за 60 тысяч человек, который пришли на презентацию Азара. Он – звезда. Но сильно отличается от Роналду. Это не убийца, а футболист, который умеет создавать игру своей импровизацией. Команда должна понять, как это использовать максимально эффективно. Также нужно восстановить игру Крооса и Модрича, которые не на том же уровне, что два года назад.