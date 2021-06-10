Депай отказался комментировать возможный переход в «Барселону»
13:18
Нападающий сборной Голландии Мемфис Депай отказался комментировать возможный переход в «Барселону».
«Пока я не хочу говорить об этом. Хочу провести хороший чемпионат Европы. Сейчас я сконцентрирован на предстоящей игре против сборной Украины», — приводит Mundo Deportivo слова Депая.
В сезоне-2020/21 Депай провел 40 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 12 результативных передач. 27-летний голландец станет свободным агентом с 1 июля. 9 июня сообщалось, что «Барселона» предложила форварду контракт на 3 года.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210610/494225631927/depay-barca-seleccion-holanda.html
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