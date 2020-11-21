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Голкипер «Севильи» Буну заболел коронавирусом перед матчем с «Краснодаром»

17:22
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Голкипер «Севильи» Яссин Буну сдал положительный тест на коронавирус. 29-летний футболист прошел тестирование после возвращения из расположения сборной Марокко, сообщает сайт клуба.

Игрок не принимал участия в тренировках с момента своего возвращения из сборной и находится дома на изоляции.

«Севилья» в субботу, 21 ноября примет «Сельту» в чемпионате Испании, а 24 ноября сыграет на выезде с «Краснодаром» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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