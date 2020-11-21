Голкипер «Севильи» Буну заболел коронавирусом перед матчем с «Краснодаром»
Голкипер «Севильи» Яссин Буну сдал положительный тест на коронавирус. 29-летний футболист прошел тестирование после возвращения из расположения сборной Марокко, сообщает сайт клуба.
Игрок не принимал участия в тренировках с момента своего возвращения из сборной и находится дома на изоляции.
«Севилья» в субботу, 21 ноября примет «Сельту» в чемпионате Испании, а 24 ноября сыграет на выезде с «Краснодаром» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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