Флик: «Когда «Барселона» вернется после перерыва на матчи сборных, будет бороться за каждый титул»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал разгромное поражение команды от «Севильи» (1:4) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол сине-гранатовых в этой игре забил Маркус Рэшфорд.

«Мы должны принять это поражение и взглянуть на него с позитивной стороны. Первый тайм был неудачным — они играли очень агрессивно один в один, и мы не смогли найти решение. Второй тайм был лучше, но «Севилья» забила больше голов», — цитирует Флика пресс-служба «Барселоны».

Специалист считает, что перерыв на матчи сборных в октябре пойдет команде на пользу.

«После этого поражения важно держаться вместе. Мы хорошая команда, и, когда вернемся после перерыва на матчи сборных, будем бороться за каждый титул», — добавил он.

«Барселона» с 19 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице ла лиги.