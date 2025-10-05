«Реал Сосьедад» потерпел пятое поражение в ла лиге, Захарян провел матч на скамейке запасных
«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Райо Вальекано» в матче 8-го тура ла лиги — 0:1.
Единственный гол в матче на 84-й минуте забил защитник Альфонсо Эспино.
Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. Для «Реала Сосьедад» данное поражение стало пятым в сезоне.
Клуб с 5 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» с 8 очками — на 14-й строчке.
05.10.2025 | Реал Сосьедад — Райо Вальекано
В параллельном матче «Бетис» на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 2:1.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
8
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
9
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
19
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|3 : 1
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 2
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 1
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
