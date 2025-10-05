Футбол
Сегодня, 21:34

«Реал Сосьедад» потерпел пятое поражение в ла лиге, Захарян провел матч на скамейке запасных

Сергей Ярошенко

«Реал Сосьедад» на своем поле проиграл «Райо Вальекано» в матче 8-го тура ла лиги — 0:1.

Единственный гол в матче на 84-й минуте забил защитник Альфонсо Эспино.

Российский полузащитник хозяев Арсен Захарян провел весь матч на скамейке запасных. Для «Реала Сосьедад» данное поражение стало пятым в сезоне.

Клуб с 5 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Райо Вальекано» с 8 очками — на 14-й строчке.

05.10.2025 | Реал Сосьедад — Райо Вальекано

В параллельном матче «Бетис» на выезде обыграл «Эспаньол» со счетом 2:1.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
05 октября, 19:30. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:2
Бетис
ФК Бетис
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
ФК Эспаньол
