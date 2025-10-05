«Атлетико» и «Сельта» обменялись голами, мадридцы с 40-й минуты играли в меньшинстве

«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На 6-й минуте защитник хозяев Карл Старфельт забил гол в свои ворота и вывел мадридцев вперед. На 68-й минуте его партнер по команде Яго Аспас сравнял счет.

Гости на 40-й минуте остались в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле, получившего вторую желтую карточку.

«Атлетико» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В ла лиге команда с 13 очками поднялась на пятое место. «Сельта» набрала 6 очков и вышла на 16-ю позицию в турнирной таблице.