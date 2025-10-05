«Атлетико» и «Сельта» обменялись голами, мадридцы с 40-й минуты играли в меньшинстве
«Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Испании — 1:1.
На 6-й минуте защитник хозяев Карл Старфельт забил гол в свои ворота и вывел мадридцев вперед. На 68-й минуте его партнер по команде Яго Аспас сравнял счет.
Гости на 40-й минуте остались в меньшинстве после удаления Клемана Ленгле, получившего вторую желтую карточку.
«Атлетико» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В ла лиге команда с 13 очками поднялась на пятое место. «Сельта» набрала 6 очков и вышла на 16-ю позицию в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|1
|1
|22-9
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Бетис
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
7
|Севилья
|8
|4
|1
|3
|15-11
|13
|
8
|Эспаньол
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
9
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
10
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
11
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Р. Вальекано
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
15
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
16
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
17
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
18
|Р. Сосьедад
|8
|1
|2
|5
|7-12
|5
|
19
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|3 : 1
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|4 : 1
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 2
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 1
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Рубен Варгас
Севилья
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
