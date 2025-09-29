Флик — о матче с «Сосьедадом»: «Барселоне» было очень трудно, но мы заслужили эту победу»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 7-го тура ла лиги против «Сосьедада» (2:1).

«Нам было очень трудно, но мы заслужили эту победу. Мне очень нравится, как играет моя команда, как она действует на поле. Неважно, если мы немного меняем стартовый состав — все отдаются полностью, и это мне очень импонирует. Я горжусь ими. Это невероятно. Думаю, эта виктория действительно поможет нам продолжать прогрессировать», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

«Барселона» набрала 19 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 5 очками — на 17-й строчке.