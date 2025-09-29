Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

29 сентября, 06:51

Флик — о матче с «Сосьедадом»: «Барселоне» было очень трудно, но мы заслужили эту победу»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик подвел итоги матча 7-го тура ла лиги против «Сосьедада» (2:1).

«Нам было очень трудно, но мы заслужили эту победу. Мне очень нравится, как играет моя команда, как она действует на поле. Неважно, если мы немного меняем стартовый состав — все отдаются полностью, и это мне очень импонирует. Я горжусь ими. Это невероятно. Думаю, эта виктория действительно поможет нам продолжать прогрессировать», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

«Барселона» набрала 19 очков и вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Реал Сосьедад» с 5 очками — на 17-й строчке.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
Ханс Флик
Читайте также
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
48 спортсменов призвали УЕФА забанить Израиль
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бетис» победил «Осасуну» в ла лиге

«Барселона» продлила контракт с Берналем до лета 2029 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2
 Реал 7 6 0 1 16-8 18
3
 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
8
 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9
 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
12
 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
13
 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14
 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18
 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19
 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20
 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 22:00
Жирона – Эспаньол
 0 : 0
27.09 15:00
Хетафе – Леванте
 1 : 1
27.09 17:15
Атлетико – Реал
 5 : 2
27.09 19:30
Мальорка – Алавес
 1 : 0
27.09 22:00
Вильярреал – Атлетик
 1 : 0
28.09 15:00
Р. Вальекано – Севилья
 0 : 1
28.09 17:15
Эльче – Сельта
 2 : 1
28.09 19:30
Барселона – Р. Сосьедад
 2 : 1
28.09 22:00
Бетис – Осасуна
 2 : 0
30.09 21:00
Валенсия – Овьедо
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 8
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 4
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
И К Ж
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 5 1 2
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости