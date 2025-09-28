Футбол
28 сентября, 23:58

«Бетис» победил «Осасуну» в ла лиге

Сергей Ярошенко

«Бетис» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче 7-го тура ла лиги — 2:0.

У хозяев голы забили нападающие Абде Эззалзули на 19-й минуте и Кучо на 38-й минуте.

«Бетис» набрал 12 очков занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» с 7 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 7-й тур.
28 сентября, 22:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
2:0
Осасуна
Футбол
ФК Бетис
ФК Осасуна
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2
 Реал 7 6 0 1 16-8 18
3
 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4
 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
8
 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9
 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11
 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
12
 Валенсия 7 2 2 3 9-12 8
13
 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14
 Овьедо 7 2 0 5 4-12 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
16
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
17
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
18
 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
19
 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
20
 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 - : -
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 - : -
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 - : -
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 - : -
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 8
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
П
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 4
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
И К Ж
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 5 1 2
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

