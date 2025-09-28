«Бетис» победил «Осасуну» в ла лиге

«Бетис» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче 7-го тура ла лиги — 2:0.

У хозяев голы забили нападающие Абде Эззалзули на 19-й минуте и Кучо на 38-й минуте.

«Бетис» набрал 12 очков занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» с 7 очками — на 13-й строчке.