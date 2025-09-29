«Барселона» продлила контракт с Берналем до лета 2029 года

«Барселона» объявила о продлении контракта с полузащитником Марком Берналем. Соглашение будет действовать до 30 июня 2029 года.

18-летний испанец является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2025/26 он в 2 матчах сделал 1 результативную передачу.

В начале июля 2025 года Берналь вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил большую часть сезона-2024/25, так как в 3-м туре ла лиги получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение наружного мениска. Ему была сделана операция.