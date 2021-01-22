Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Димитрович — седьмой вратарь, забивший в чемпионате Испании

02:17
Теги:

Голкипер «Эйбара» Марко Димитрович отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». На 12-й минуте встречи он реализовал пенальти и стал седьмым вратарем в истории турнира, которому удалось отметиться голом.

Стоит отметить, что впервые с 2003 года пенальти в ла лиге реализовал вратарь. Последний раз это делал Начо Гонсалес из «Лас-Пальмаса» во встрече с «Атлетиком».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир