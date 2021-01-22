Голкипер «Эйбара» Марко Димитрович отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Испании против «Атлетико». На 12-й минуте встречи он реализовал пенальти и стал седьмым вратарем в истории турнира, которому удалось отметиться голом.

Стоит отметить, что впервые с 2003 года пенальти в ла лиге реализовал вратарь. Последний раз это делал Начо Гонсалес из «Лас-Пальмаса» во встрече с «Атлетиком».