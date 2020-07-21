«Депортиво» вылетел в 3-й дивизион Испании

«Депортиво» не сыграл против «Фуэнлабрады» в 42-м туре второго дивизиона Испании. Матч был перенесен из-за коронавируса. Однако клуб из Ла-Коруньи не сможет подняться выше 19-го места, поэтому лишился шансов на сохранение прописки в сегунде.

Впервые с сезона-1980/81 «Депортиво» опустился ниже второго дивизиона Испании.

Напомним, в 2000 году клуб выигрывал чемпионат Испании, а в 2004-м играл в 1/2 финала Лиги чемпионов.