Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Сельту»

Бывший тренер «Рубина» Хави Грасия может возглавить «Сельту». Руководство испанского клуба недовольно выступлениями команды под руководством Франа Эскрибы и планирует отправить его в отставку, утверждает Marca со ссылкой на Radio Galega.

На его место в клуб планируют пригласить Грасию, которого недавно уволили из «Уотфорда».

На данный момент «Сельта» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице испанской примеры, набрав 9 очков после 10 туров.

До «Уотфорда» Грасия работал в «Рубине». Он возглавил казанский клуб в мае 2016 года, а покинул команду в июне 2017-го. Под его руководством «Рубин» сыграл 33 матча, из которых выиграл только 12.

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