Бэйл может перейти в клуб АПЛ или чемпионшипа, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может подписать краткосрочный контракт с клубом АПЛ или чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на чемпионат мира 2022 года, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний валлиец рассматривает вариант с переходом в «Кардифф» или «Суонси».

Ранее сообщалось, что полузащитник может завершить карьеру, если Уэльс не попадет на чемпионат мира.

Напомним, соперником валлийской сборной в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 станет команда Австрии.

В нынешнем сезоне Бэйл провел три матча за «Реал» и забил один мяч. Его контракт с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года.