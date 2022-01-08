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Бэйл может перейти в клуб АПЛ или чемпионшипа, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

10:10
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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может подписать краткосрочный контракт с клубом АПЛ или чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на чемпионат мира 2022 года, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний валлиец рассматривает вариант с переходом в «Кардифф» или «Суонси».

Ранее сообщалось, что полузащитник может завершить карьеру, если Уэльс не попадет на чемпионат мира.

Напомним, соперником валлийской сборной в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 станет команда Австрии.

В нынешнем сезоне Бэйл провел три матча за «Реал» и забил один мяч. Его контракт с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Валенсия

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12511307/gareth-bale-real-madrid-forward-could-retire-at-end-of-season-or-move-to-welsh-club-in-championship

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Карен Саркисян все материалы автора

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