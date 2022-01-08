Бэйл может перейти в клуб АПЛ или чемпионшипа, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может подписать краткосрочный контракт с клубом АПЛ или чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на чемпионат мира 2022 года, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 32-летний валлиец рассматривает вариант с переходом в «Кардифф» или «Суонси».
Ранее сообщалось, что полузащитник может завершить карьеру, если Уэльс не попадет на чемпионат мира.
Напомним, соперником валлийской сборной в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 станет команда Австрии.
В нынешнем сезоне Бэйл провел три матча за «Реал» и забил один мяч. Его контракт с мадридским клубом истекает 30 июня 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12511307/gareth-bale-real-madrid-forward-could-retire-at-end-of-season-or-move-to-welsh-club-in-championship
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