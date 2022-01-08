Карраско высказался об уходе Месси из «Барселоны»
Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско рассказал, что думает об уходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».
«Месси всегда будет скучать по тому образу жизни, который у него был в «Барселоне». Если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, он должен остаться в «ПСЖ» еще на год.
Не думаю, что он жалеет о трансфере со спортивной точки зрения. Но в личном плане он понял, что совершил ошибку», — цитирует Карраско Globo Esporte.
Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как не смог продлить контракт с «Барселоной».
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