Карраско высказался об уходе Месси из «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско рассказал, что думает об уходе форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

«Месси всегда будет скучать по тому образу жизни, который у него был в «Барселоне». Если ему удастся выиграть Лигу чемпионов, он должен остаться в «ПСЖ» еще на год.

Не думаю, что он жалеет о трансфере со спортивной точки зрения. Но в личном плане он понял, что совершил ошибку», — цитирует Карраско Globo Esporte.

Месси перешел в «ПСЖ» летом 2021 года после того, как не смог продлить контракт с «Барселоной».