«Барселона» предложит Гави новый контракт на пять лет

Полузащитник «Барселоны» Гави может продлить контракт с каталонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, в ближайшее время каталонский клуб предложит 17-летнему испанцу новый контракт на пять лет.

Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Гави забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Барсу».