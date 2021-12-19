«Барселона» предложит Гави новый контракт на пять лет
Полузащитник «Барселоны» Гави может продлить контракт с каталонским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, в ближайшее время каталонский клуб предложит 17-летнему испанцу новый контракт на пять лет.
Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Гави забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Барсу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1472316955210264581
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