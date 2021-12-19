Анчелотти: «Реал» не думал о переносе матчей. Коронавирус не так силен, как прежде»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».
«Реал» сыграет с хорошо подготовленной командой, у которой есть свое лицо, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба. — «Кадис» здорово использует стандартные положения и контратакует. Надо отметить, что в последнее время мы очень хорошо играли в защите. Это тот аспект, в котором мы прибавили больше всего с начала сезона".
Также тренер прокомментировал ситуацию с потерями, связанными с коронавирусом.
«Наш состав способен справиться с нынешними потерями. «Реал» не думал о переносе матчей. Вирус не так силен, как прежде. Да, мы должны быть осторожны, но также должны продолжать работу. В этом плане клуб очень требователен и организует тестирование каждый день. Но надо смотреть впереде», — сказал он.
Встреча «Реала» с «Кадисом» состоится 19 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.
После 17 туров чемпионата Испании «Реал» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу. «Кадис» набрал 13 баллов и располагается на 18-й позиции.
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Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/12/18/ancelotti-weve-got-a-squad-that-can-cope-with-these-absentees-the-team-is-ready-for-the-game-
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