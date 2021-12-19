Анчелотти: «Реал» не думал о переносе матчей. Коронавирус не так силен, как прежде»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

«Реал» сыграет с хорошо подготовленной командой, у которой есть свое лицо, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба. — «Кадис» здорово использует стандартные положения и контратакует. Надо отметить, что в последнее время мы очень хорошо играли в защите. Это тот аспект, в котором мы прибавили больше всего с начала сезона".

Также тренер прокомментировал ситуацию с потерями, связанными с коронавирусом.

«Наш состав способен справиться с нынешними потерями. «Реал» не думал о переносе матчей. Вирус не так силен, как прежде. Да, мы должны быть осторожны, но также должны продолжать работу. В этом плане клуб очень требователен и организует тестирование каждый день. Но надо смотреть впереде», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Кадисом» состоится 19 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата Испании «Реал» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу. «Кадис» набрал 13 баллов и располагается на 18-й позиции.