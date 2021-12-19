Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Анчелотти: «Реал» не думал о переносе матчей. Коронавирус не так силен, как прежде»

Анчелотти заявил, что «Реал» не думал о переносе матчей из-за коронавируса
10:15
Теги:

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата Испании с «Кадисом».

«Реал» сыграет с хорошо подготовленной командой, у которой есть свое лицо, — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба. — «Кадис» здорово использует стандартные положения и контратакует. Надо отметить, что в последнее время мы очень хорошо играли в защите. Это тот аспект, в котором мы прибавили больше всего с начала сезона".

Также тренер прокомментировал ситуацию с потерями, связанными с коронавирусом.

«Наш состав способен справиться с нынешними потерями. «Реал» не думал о переносе матчей. Вирус не так силен, как прежде. Да, мы должны быть осторожны, но также должны продолжать работу. В этом плане клуб очень требователен и организует тестирование каждый день. Но надо смотреть впереде», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Кадисом» состоится 19 декабря. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

После 17 туров чемпионата Испании «Реал» с 42 очками возглавляет турнирную таблицу. «Кадис» набрал 13 баллов и располагается на 18-й позиции.

Испания. Лига 1. 18-й тур
19 дек, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Кадис

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/en/news/2021/12/18/ancelotti-weve-got-a-squad-that-can-cope-with-these-absentees-the-team-is-ready-for-the-game-

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Врач назвал проявляющийся ночью симптом штамма «Омикрон»
0
Реклама