«Барселона» не может договориться с Куманом о размере неустойки
«Барселона» не может договориться с бывшим главным тренером команды Роналдом Куманом о размере неустойки, сообщает Diario Sport.
По информации источника, «Барселона» предложила Куману 7,5 миллионов евро двумя траншами.
Тренер отклонил предложение каталонского клуба и хочет получить 12 миллионов евро, а также бонусы за прошлый сезон.
Журналист Жерар Ромеро отмечает, что стороны проведут еще несколько встреч, чтобы договориться о сумме компенсации.
Куман был главным тренером «Барселоны» с 19 августа 2020-го до 27 октября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл Кубок Испании в сезоне-2020/21.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/en/news/barca/barca-and-koeman-yet-to-agree-on-payoff-amount-for-dutch-coach-12662850
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