«Барселона» разгромила «Леванте», Фати забил в первом матче после восстановления от травмы

«Барселона» победила «Леванте» (3:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

На шестой минуте с пенальти открыл счет Мемфис Депай. Люк де Йонг на 14-й минуте удвоил перевес своей команды. В концовке отличился Ансу Фати.

18-летний Фати вышел на поле на 79-й минуте встречи. Это первый выход футболиста на поле за 323 дня. Ранее он восстанавливался от тяжелой травмы колена.

«Барса» набрала 12 очков и занимает пятое место. У «Леванте» четыре очка и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

7-й тур

«Барселона» — «Леванте» — 3:0 (2:0)

Голы: Депай, 7 — с пенальти (1:0). де Йонг, 14 (2:0). Фати, 90+1 (3:0).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Гарсия, Мингеса (Араухо, 82), Дест (Лангле, 89), Бускетс, Коутинью (Пуч, 59), Гави (Фати, 81), Гонсалес, де Йонг (Демир, 81), Депай.

«Леванте»: Фернандес, Мустафи (Пьер, 77), Клерк, Постиго, Мирамон, Радойя (Пабло Мартинес, 55), Пепелу (Вукчевич, 69), Мелеро, Рохер, Гомес (Моралес, 55), Де Фрутос (Кантеро, 69).

Предупреждения: Гави, 24. Постиго, 25. Пепелу, 58. Клерк, 86.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

26 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу».