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«Осасуна» на выезде одолела «Мальорку»

17:05
26 сентября. «Мальорка» — «Осасуна» — 2:3. Фото ФК «Мальорка».
26 сентября. «Мальорка» — «Осасуна» — 2:3. Фото ФК «Мальорка».
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«Осасуна» на выезде одолела «Мальорку» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Гости взяли верх со счетом 3:2.

Победный мяч был забит в самой концовке второго тайма. Его автором стал полузащитник Хавьер Мартинес Кальво.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Мальорка» — «Осасуна» — 2:3 (2:1)

Голы: Хосе Анхель, 9 (0:1). Родригес, 11 (1:1). Ниньо, 45+4 (2:1). Иньиго Перес, 58 (2:2). Мартинес, 88 (2:3).

«Мальорка»: Грейф, Хауме Коста, Вальент, Састре, Оливан, Севилья (Руис де Галаррета, 88), Ли Кан Ин (Джуниор, 58), Родригес, Баба, Ндиай (Анхель, 88), Ниньо (Пратс, 64).

«Осасуна»: Эррера, Хосе Анхель (М.Санчес, 81), Дав.Гарсия, Эрнандес (У.Гарсия, 70), Аресо (Видаль, 83), Ойер, Иньиго Перес (Р.Гарсия, 71), Брашанац, Монкайола, Авила (Кике Гарсия, 71), Мартинес.

Предупреждения: Эрнандес, 15. Ниньо, 20. Ойер, 75. У.Гарсия, 90+2. Руис де Галаррета, 90+6.

Судья: Ортис Арьяс (Испания).

26 сентября. Пальма-де-Мальорка. Стадион «Иберостар».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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