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Фати сыграл за «Барселону» впервые за 323 дня

19:08
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати восстановился после травмы. Он принял участие в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:0).

18-летний испанец попал в состав каталонской команды впервые с 7 ноября 2020 года. Тогда в игре против «Бетиса» (5:2) футболист получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил 10 месяцев.

В минувшем сезоне Фати провел 7 матчей в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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