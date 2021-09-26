Фати сыграл за «Барселону» впервые за 323 дня
19:08
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати восстановился после травмы. Он принял участие в матче 7-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:0).
18-летний испанец попал в состав каталонской команды впервые с 7 ноября 2020 года. Тогда в игре против «Бетиса» (5:2) футболист получил серьезную травму колена, из-за которой пропустил 10 месяцев.
В минувшем сезоне Фати провел 7 матчей в чемпионате Испании, в которых забил четыре мяча.
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