"Атлетико" - "Реал": стали известны стартовые составы

"Атлетико" и "Реал" объявили составы на матч 23-го тура чемпионата Испании. С первых минут встречу начнут нападающий красно-белых Альваро Мората и форвард "сливочных" Винисиус Жуниор.

Состав "Атлетико": Облак - Ариас, Хименес, Годин, Эрнандез - Корреа, Сауль, Томас Партей, Лемар - Мората, Гризманн.

Состав "Реала": Куртуа - Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон - Каземиру, Модрич, Кроос - Васкес, Бензема, Винисиус.

"Атлетико" занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 44 очка. "Реал" с 42 баллами располагается на 3-й строчке.

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