Анчелотти высказался о прогрессе Винисиуса в «Реале»
20:39
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Винисиуса Жуниора.
«У Винисиуса появилось больше зрелости, больше уверенности. Если бы пришел другой футболист, то случилось бы то же самое», — цитирует Анчелотти Marca.
Ранее журналист Фабрицио Романо писал, что руководство клуба считает Винисиуса неприкасаемым.
21-летний бразилец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Реал» и забил пять голов при двух голевых передачах.
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