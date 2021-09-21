Анчелотти высказался о прогрессе Винисиуса в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса появилось больше зрелости, больше уверенности. Если бы пришел другой футболист, то случилось бы то же самое», — цитирует Анчелотти Marca.

Ранее журналист Фабрицио Романо писал, что руководство клуба считает Винисиуса неприкасаемым.

21-летний бразилец в текущем сезоне провел шесть матчей за «Реал» и забил пять голов при двух голевых передачах.