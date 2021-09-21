Иньеста оценил кандидатуру Хави на пост главного тренера «Барселоны»

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеса высказался о кандидатуре Хави на пост главного тренера каталонского клуба.

«Думаю, Хави готов. Если вы спросите меня, то я могу представить его на скамейке «Барсы», так как он готовился и учился, чтобы возглавить этот клуб. У Хави есть уверенность, чтобы принять такой вызов», — цитирует Иньесту Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Хави может сменить Роналда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». На данный момент специалист возглавляет «Аль Саад».