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Иньеста оценил кандидатуру Хави на пост главного тренера «Барселоны»

20:27
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Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеса высказался о кандидатуре Хави на пост главного тренера каталонского клуба.

«Думаю, Хави готов. Если вы спросите меня, то я могу представить его на скамейке «Барсы», так как он готовился и учился, чтобы возглавить этот клуб. У Хави есть уверенность, чтобы принять такой вызов», — цитирует Иньесту Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Хави может сменить Роналда Кумана на посту главного тренера «Барселоны». На данный момент специалист возглавляет «Аль Саад».

«Барселона» в четырех матчах чемпионата Испании набрала восемь очков и занимает седьмое место в таблице.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/andres-iniesta-xavi-is-ready-to-take-over-at-barca-12099216

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Виктория Кравченко все материалы автора

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