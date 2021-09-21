Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» перед матчем с «Кадисом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в своем Twitter опубликовал видеообращение к болельщикам каталонского клуба.

В ролике функционер заявил, что команде очень нужна поддержка фанатов, так как футболисты «Барсы» испытывают трудный период.

«Будьте уверены, команда постарается выиграть в Кадисе. Не знаю, что произойдет, но вы продолжайте поддерживать клуб, ему это нужно. Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно делать и решим проблемы. Огромное вам спасибо», — сказал Лапорта.

Gr?cies per animar a l'equip, culers. Us demano que ho continueu fent com fins ara. Sabem el que s'ha de fer per arreglar la situaci?. Som el Bar?a. pic.twitter.com/oxpW4u1UJY — Joan Laporta Estruch? (@JoanLaportaFCB) September 21, 2021

Матч «Кадис» — «Барселона» состоится 23 сентября. Начало — в 23.00 (мск). После 4-х туров ла лиги каталонцы занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.