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Лапорта обратился к болельщикам «Барселоны» перед матчем с «Кадисом»

21:08
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в своем Twitter опубликовал видеообращение к болельщикам каталонского клуба.

В ролике функционер заявил, что команде очень нужна поддержка фанатов, так как футболисты «Барсы» испытывают трудный период.

«Будьте уверены, команда постарается выиграть в Кадисе. Не знаю, что произойдет, но вы продолжайте поддерживать клуб, ему это нужно. Постарайтесь сохранять спокойствие. Мы знаем, что нужно делать и решим проблемы. Огромное вам спасибо», — сказал Лапорта.

Матч «Кадис» — «Барселона» состоится 23 сентября. Начало — в 23.00 (мск). После 4-х туров ла лиги каталонцы занимают 7-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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