«Аль-Ахли» предлагает Винисиусу зарплату в размере 350 миллионов евро в год
Саудовский клуб «Аль-Ахли» продолжает вести переговоры с «Реалом» по поводу возможного перехода вингера Винисиуса Жуниора, сообщает ESPN.
По данным источника, саудовский клуб хочет, чтобы футболист стал послом страны на чемпионате мира 2034 года. «Аль-Ахли» готов платить Жуниору до 350 миллионов евро в год. Сам футболист пока не дал ответа клубу из Саудовской Аравии.
Отмечается, что мадридский клуб не хочет расставаться с бразильцем. Официального предложения по игроку пока не поступало.
12 августа Globo писал, что «Аль-Ахли» предложил по миллиарду евро «Реалу» и Винисиусу за переход.
24-летний вингер выступает за «Реал» с июля 2018 года. В прошлом сезоне южноамериканец принял участие в 39 матчах мадридцев во всех турнирах, отметившись 24 голами и 11 результативными передачами.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Жирона
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -