Звезда «Реала» Винисиус может перейти в «Аль-Ахли» за один миллиард евро
Саудовский клуб «Аль-Ахли» ведет переговоры с мадридским «Реалом» о трансфере бразильского вингера Винисиуса Жуниора, сообщает Globo.
По данным источника, «Аль-Ахли» готов заплатить «сливочным» за Винисиуса один миллиард евро. В случае перехода бразилец станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории — за пять лет контракта футболист заработает более одного млрд евро.
В Саудовской Аравии хотят сделать Винисиуса лицом предстоящего чемпионата мира-2034, который пройдет в этой стране.
24-летний Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В прошлом сезоне южноамериканец принял участие в 39 матчах мадридцев во всех турнирах, отметившись 24 голами и 11 результативными передачами. Нынешнее соглашение вингера со «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 180 миллионов евро по оценке портала Transfermarkt.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
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14
|Севилья
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15
|Мальорка
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16
|Лас-Пальмас
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17
|Р. Вальекано
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18
|Леганес
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19
|Вальядолид
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
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Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
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Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
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Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
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Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
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Вильярреал – Атлетико
|- : -