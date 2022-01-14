Агент Черышева: «У Дениса ложноположительный тест. Симптомов нет»
Агент Хуан Лопес, представляющий интересы полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал новость о том, что футболист заболел коронавирусом.
«На самом деле, у Дениса был ложноположительный тест, поэтому он отрицательный. Симптомов нет, чувствует себя нормально», — сказал Лопес Sport24.
Ранее сообщалось, что кроме россиянина, ковид обнаружен еще у нескольких футболистов «летучих мышей». Зараженные футболисты пропустят матч 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетико Балеарес» в воскресенье.
Источник: https://sport24.ru/
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|
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|
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|
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|
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