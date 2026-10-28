«Барселона» обжалует штраф в 602 евро за переговоры с нападающим «Атлетико» Альваресом

«Барселона» намерена оспорить штраф в размере 602 евро, наложенный за переговоры с нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом без уведомления мадридского клуба, сообщает Marca.

Ранее «Атлетико» подал жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Мадридский клуб обвинил «Барселону» в нарушении регламента, согласно которому для проведения переговоров с 26-летним футболистом необходимо предварительно письменно уведомить его действующий клуб.

Федерация признала нарушение незначительным и оштрафовала каталонцев на 602 евро. ФИФА не рассматривала жалобу, поскольку дело не входит в компетенцию организации.

В сезоне-2026/27 на счету аргентинца 9 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.