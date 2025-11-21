Источник: Тоуни готов на сокращение зарплаты на 50 процентов ради шанса играть за сборную Англии

Нападающий «Аль-Ахли» Айван Тоуни рассматривает возможность сокращения своей зарплаты на 50 процентов, чтобы вернуться в АПЛ и повысить шансы сыграть за сборную Англии на чемпионате мира-2026, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, на 29-летнего англичанина претендуют «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Тоуни играет за «Аль-Ахли» с августа 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 15 матчах во всех турнирах нападающий забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.