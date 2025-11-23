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23 ноября 2025, 22:31

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж», Роналду забил ударом через себя

Руслан Минаев
Криштиану Роналду забивает четвертый гол «Аль-Насра» в матче с «Аль-Халидж» (4:1).
Фото Reuters

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У хозяев голы в первом тайме забили Жоау Феликс и Уэсли. Во второй половине отметились Садьо Мане и Криштиану Роналду. Португалец отличился ударом через себя и забил 10-й гол в этом сезоне Премьер-лиги.

У гостей мяч на счету Мурада Аль-Хаусауи.

«Аль-Наср» одержал 9-ю победу подряд и с 27 очками лидирует в таблице Премьер-лиги. «Аль-Халидж» с 14 очками — на 7-й строчке.

Чемпионат Саудовской Аравии. 9-й тур.
23 ноября 2025, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:1
Аль-Халидж
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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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