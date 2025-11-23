«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж», Роналду забил ударом через себя

«Аль-Наср» разгромил «Аль-Халидж» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У хозяев голы в первом тайме забили Жоау Феликс и Уэсли. Во второй половине отметились Садьо Мане и Криштиану Роналду. Португалец отличился ударом через себя и забил 10-й гол в этом сезоне Премьер-лиги.

У гостей мяч на счету Мурада Аль-Хаусауи.

«Аль-Наср» одержал 9-ю победу подряд и с 27 очками лидирует в таблице Премьер-лиги. «Аль-Халидж» с 14 очками — на 7-й строчке.