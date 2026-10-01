Нападающий сборной Англии Тоуни не признал вину по делу о нападении в ночном клубе

Нападающий сборной Англии и саудовского «Аль-Ахли» Айван Тоуни не признал вину по обвинению в нападении с причинением телесных повреждений, сообщает The Athletic.

В четверг 30-летний футболист присутствовал на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне. Тоуни попросил передать дело в Королевский суд. Футболист остался на свободе без дополнительных ограничений. Следующее заседание пройдет 29 октября в Королевском суде Саутуарка.

«Айван ознакомлен с предъявленным обвинением и, хотя он, естественно, потрясен, ждет возможности доказать свою невиновность в суде», — заявил представитель футболиста.

Инцидент произошел 6 декабря 2025 года в заведении в лондонском районе Сохо. По данным британских СМИ, Тоуни ударил головой посетителя, который пытался сделать с ним селфи. 31 июля футболисту было предъявлено обвинение.

Тоуни выступает за «Аль-Ахли» с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий забил 42 мяча и отдал 11 результативных передач в 49 матчах за клуб во всех турнирах. В составе сборной Англии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2026 года.

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