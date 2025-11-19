Роналду поблагодарил Трампа за прием в Белом доме

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду написал слова благодарности президенту США Дональду Трампу за прием в Белом доме.

Событие произошло на ужине в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в Соединенные Штаты.

«Спасибо, господин Президент, за ваше приглашение и теплый прием, который вы оказали мне и моей будущей жене. Каждый из нас может дать что-то значимое, и я готов внести свой вклад, вдохновляя новые поколения на строительство будущего, основанного на мужестве, ответственности прочном мире», — написал Роналду в соцсетях.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.