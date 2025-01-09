Footmercato: Неймар заработал 101 миллион евро за 42 минуты игры за «Аль-Хиляль» в 2024 года

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал 101 миллион евро, приняв участие в двух матчах за клуб в 2024 года, сообщает Footmercato.

В общей сложности 32-летний бразилец провел на поле 42 минуты. До этого он на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска.

В конце декабря 2024-го сообщалось, что Неймар может перейти в «Интер Майами» в январе. Контракт форварда с «Аль-Хилялем» действует до лета 2025 года.