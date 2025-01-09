Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Таблица легионеров Статьи
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 18:35

Footmercato: Неймар заработал 101 миллион евро за 42 минуты игры за «Аль-Хиляль» в 2024 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заработал 101 миллион евро, приняв участие в двух матчах за клуб в 2024 года, сообщает Footmercato.

В общей сложности 32-летний бразилец провел на поле 42 минуты. До этого он на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска.

В конце декабря 2024-го сообщалось, что Неймар может перейти в «Интер Майами» в январе. Контракт форварда с «Аль-Хилялем» действует до лета 2025 года.

Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
Читайте также
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Эксперт назвал способ спасти намокший телефон
Файзуллин на встрече с Путиным заявил о выделении 4,5 трлн рублей на федпроект
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Неймар и «ПСЖ»: звездный бразилец отправился в Саудовскую Аравию
Источник: Неймар сказал игрокам «Аль-Хиляля», что перейдет в «Интер Майами» летом
Возвращение к истокам. Неймар близок к переходу в «Сантос», где начинал большую футбольную карьеру
Источник: Неймар договорился о переходе в «Сантос»
Неймар пропустит не менее месяца из-за новой травмы
«Аль-Хиляль» может расторгнуть контракт с Неймаром в январе
Неймар: «Врачи предупреждали меня, что такое может быть»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Аль-Наср» — «Аль-Охдуд»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости