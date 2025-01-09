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«Аль-Наср» — «Аль-Охдуд»: онлайн-трансляция матча лиги Саудовской Аравии

«Аль-Наср» и «Аль-Охдуд» встретятся в чемпионате Саудовской Аравии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Аль-Наср» примет «Аль-Охдуд» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии в четверг, 9 января. Игра пройдет на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна при наличии подписки на стриминговый сервис.

Ключевые события игры «Аль-Наср» — «Аль-Охдуд» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 14-й тур
09 янв, 20:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Аль-Наср
Аль-Охдуд

В последнем матче перед Новым годом «Аль-Наср» уступил «Аль-Иттихаду» (1:2), «Аль-Охдуд» победил «Аль-Вехду» (3:2).

В 13 турах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 25 очков, «Аль-Охдуд» — 12. В сезоне-2023/24 «Аль-Наср» выиграл у «Аль-Охдуда» в обоих матчах.

ФК Аль-Наср
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