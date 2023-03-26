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Сегодня, 13:00

Перенос матча сборной в Питер — это нормально? У нас полно арен ЧМ, но все не готовы

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Стадионы «Фишт», «Ростов Арена» и «Лужники»
Стадионы «Фишт», «Ростов Арена» и «Лужники».
Игра с Ираком вскрыла неожиданную проблему.
Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Ирак

За одну неделю сборная России сгенерировала больше инфоповодов, чем за последний год. В четверг команда Карпина получила самого статусного соперника с осени 2021-го (Хорватия в Сплите была нашим последним оппонентом из числа участников ЧМ). А теперь готовится принять первый домашний матч после введения санкций ФИФА и УЕФА. И, кажется, это даже более значимое событие. К которому мы оказались не совсем готовы.

По данным «СЭ», матч с Ираком изначально должен был пройти в Сочи — и это вписывалось в логику последних лет. Еще в 2010-х сборная настолько приелась Москве и Санкт-Петербургу, что проведение игр в регионах казалось идеальным решением. В итоге Воронеж, Краснодар, Казань, Ростов, Калининград и Сочи собирали полные трибуны и матчи вызывали в городе дикий ажиотаж, который в той же столице был невозможен.

Стадион «Фишт» в Сочи
Стадион «Фишт».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Прямо сейчас «Фишт» казался удачным выбором: южный город с хорошим климатом для этого времени года, удобным, современным и вместительным стадионом. Но — с неважным качеством поля.

«Мы изначально выбрали и хотели сыграть товарищеский матч со сборной России на арене «Фишт» в Сочи, но нам заявили, что к дате проведения игры, 26 марта, стадион готов не будет. Основная причина — в газоне, поэтому мы со сборной России приняли совместное решение провести нашу товарищескую встречу в Санкт-Петербурге, а подготовку сборная Ирака проведет в Сочи», — объяснил Sport24 пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад.

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По информации инсайдера Ивана Карпова, Питер выбрали из-за трех факторов: вместимость, более удобная дата проведения игры (воскресенье вместо понедельника) и состояние газона. Но после скандала с Суперкубком перенос любого матча на «Газпром Арену» воспринимается неоднозначно. И в случае со сборной вроде бы логичен вопрос: так почему снова не сыграть в регионах?

Стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону
Стадион «Ростов Арена».
Виталий Тимкив

Но вот где именно? В Ростове поле еще хуже, чем в Сочи (вы наверняка помните характеристику от Карпина: «Что это за хрень такая? У нас на «Олимпе» газон в сто раз лучше»). К тому же закрыт аэропорт, как и в Краснодаре. В Саранске просто страшно представить, в каком состоянии стадион (не то что поле!). В Екатеринбурге «Динамо» недавно играло при минусовой температуре — газон там соответствующий (похожая картина в Самаре). «Спартак» и ЦСКА тоже страдают на кочках. А в «Лужниках» поляна просто убита после зимы — «Торпедо» пришлось переезжать на «Арену Химки», где остатки травы вытоптали в первом же матче.

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Мы столько времени говорим о возвращении к международным матчам и прикидываем сроки, но как только получили шанс организовать игру сборной дома, вдруг осознали: выбора особо и нет. Реальной альтернативой могла стать «ВТБ Арена», где зимой обновили газон. Но мы все равно приходим к Москве и Питеру. Где у «Газпром Арены» преимущество во вместимости и комфорте из-за крыши.

А все остальные стадионы в это время года просто не готовы.

Никто не просит к матчу с Ираком решить проблему закрытых аэропортов — это объективно невозможно. Но подготовить поля на ультрасовременных аренах все-таки по силам. Как же странно, что об этом вообще приходится говорить в 2023 году.

Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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